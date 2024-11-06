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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 250 человек

Также уничтожены восемь БМП, из них две БМП Bradley, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей.
2024-11-06 14:07:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 250 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, противник лишился восьми БМП, включая две американские БМП Bradley, шести боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, двух минометов и восьми автомобилей.

В оборонном ведомстве назвали потери ВСУ с начала боев в Курской области. За этот период времени противник потерял свыше 30 050 человек. Уничтожены 184 танка, 115 БМП, 107 БТР, 1 088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 11 ЗРК, 59 станций РЭБ, 12 контрбатарейных РЛС, четыре РЛС ПВО.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении замаскированной бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #МО РФ
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