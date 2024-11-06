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Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Летчики выполнили пуски ракет парами, атакуя неприятеля с малых высот.
2024-11-06 10:41:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированной бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Удар нанесли экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что пуски авиационных ракет выполнялись парами с малых высот. 

Применив вооружение, экипажи самолетов выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки, чтобы сбить со следа возможные неприятельские ракеты ПЗРК. Нанеся удар, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета. 

По завершении боевых вылетов авиатехники провели обслуживание самолетов и подготовили их к повторному боевому вылету. 

Ранее сообщалось, что удар истребителя-бомбардировщика Су-34 в Курской области сделал на один опорный пункт ВСУ меньше.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #штурмовая авиация
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