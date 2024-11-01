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Ми-28 разгромил ракетами бронетехнику ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.
2024-11-01 15:07:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолет Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области. Кадры вылета экипажа армейской авиации публикует Министерство обороны России.

Как уточняет оборонное ведомство, в ходе удара применялись авиационные ракеты. На записи демонстрируется, как на земле машину готовят к вылету, заряжают блок ракетами. В ролике с разных ракурсов показано, как вертолет поднимается в воздух, летит над полями, пускает ракеты и садится. Также можно увидеть работу летчика в кабине.

Применив вооружение, экипаж вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ми-28 #ВС РФ #Курская область #МО РФ
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