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Оператор «Иноходца» уничтожил украинский танк в курском приграничье

Танк врага обнаружили в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север».
2024-11-06 14:23:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничье Курской области.  

Российское оборонное ведомство уточнило, что танк обнаружили военнослужащие из состава группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Определив и подтвердив координаты, российские военные приняли решение задействовать беспилотник «Иноходец».

Оператор этого БпЛА нанес точный ракетный удар, который и привел к уничтожению украинского танка. Результативность удара подтвердили кадры объективного контроля - они были получены в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что дрон «Иноходец» уничтожил САУ вместе боевиками ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#танк #Курская область #спецоперация #иноходец #приграничье
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