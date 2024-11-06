Оператор «Иноходца» уничтожил украинский танк в курском приграничье

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничье Курской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что танк обнаружили военнослужащие из состава группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Определив и подтвердив координаты, российские военные приняли решение задействовать беспилотник «Иноходец».

Оператор этого БпЛА нанес точный ракетный удар, который и привел к уничтожению украинского танка. Результативность удара подтвердили кадры объективного контроля - они были получены в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что дрон «Иноходец» уничтожил САУ вместе боевиками ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.