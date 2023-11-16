Ту-22М3 и Ту-160 выполнили полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш заявил, что все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что в мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Отмечается, что самый долгий полет продолжался более 13 часов.

Сопровождение самолетов обеспечивали экипажи Су-30СМ и МиГ-31 ВКС РФ и авиации Северного флота.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметив, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.