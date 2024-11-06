Штурмовики из состава группы войск «Восток», прибывшие в зону спецоперации из Бурятии, вывели мирных жителей из населенного пункта Ясная Поляна, несмотря на мины.

Светлана и Анатолий разводили скот, выращивали овощи и фрукты, пока украинская армия все не уничтожила. Почти два с половиной года впроголодь, без медикаментов и в постоянном страхе за свою жизнь. Так жили люди в поселке городского типа Ясная Поляна, пока туда не пришли российские войска.

«В подвале жили. Подвал сожгли, все сожгли. Дронами сожгли подвал, четырьмя дронами. После второго успели в чем были выскочить до соседей», - рассказали Анатолий и Светлана.

Российских военных супруги встретили на дороге. Выводить мирных жителей нашим бойцам пришлось буквально за руку. Ведь вся территория усыпана «лепестками», а простому человеку эти противопехотные мины сложно распознать.

Штурмовик с позывным Зима отметил, что, когда они выводили мирных жителей, спереди и сзади всегда находилось по одному бойцу. Передний смотрел на тропинку и искал мины, а замыкающий наблюдал за воздухом, прислушиваясь на предмет наличия украинских беспилотников.

Сейчас мирные жители в безопасности. О них позаботились наши военные. Но за свою пророссийскую позицию они не раз подвергались травле и избиению от членов украинских националистических группировок. Не гнушались вражеские радикалы и мародерством. Вывозили из домов людей мебель, технику и ценные вещи.

Мирный житель Анатолий с горечью отметил, что боевики заходят в дома и берут там все, что им понравилось, не брезгуя даже самыми незначительными вещами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.