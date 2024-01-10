Путин не поддержал идею тратить маткапитал на покупку автомобиля

Президент России Владимир Путин объяснил, почему материнский капитал нельзя тратить на приобретение автомобилей. С соответствующим вопросом к главе государства обратился многодетный отец из Анадыря. По мнению российского лидера, если власти расширят перечень направлений, на который можно тратить материнский капитал, то гарантировать права детей станет невозможно.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей, в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», - предложил Путин.

Кроме того, говоря о многодетных семьях, Владимир Путин предложил освободить таких родителей от налога на единственное жилье. Глава государства отметил, что рад, что в России становится модным иметь много детей.