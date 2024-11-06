Российские войска освободили Антоновку и Максимовку на территории ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

По данным оборонного ведомства, российские войска взяли под контроль Антоновку и Максимовку. Антоновка была занята в результате успешных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск. Максимовку в ходе активных действий освободили подразделения группировки войск «Восток».

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что ВС РФ ударили по военным аэродромам, цеху производства беспилотников, объектам энергетики и топливной инфраструктуры для обеспечения ВСУ, а также живой силе и военной технике в 146 районах.

Отличились и силы ПВО. В течение суток уничтожен украинский истребитель МиГ-29, восемь французских корректируемых авиабомб Hammer, четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 23 беспилотника ВСУ самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Вишневого в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.