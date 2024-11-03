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Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2024-11-03 12:05:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что населенной пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Вишневое удалось освободить в результате активных наступательных действий.

Также за сутки бойцы группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах Димитрова, Дзержинска, Нелеповки, Новоселидовки, Петровки и Щербиновки в ДНР.

Кроме того, отражены десять контратак формирований шести украинских бригад и двух штурмовых батальонов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #МО РФ #Центр #СВО #Вишневое
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