Бывший глава Минобороны Израиля Галант назвал причину отставки

Бывший глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что причиной его отставки стали разногласия с премьером страны Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа, а также создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

«Это увольнение вызвано разногласиями по трем вопросам…», - цитирует РИА Новости бывшего главу МО Израиля.

Галант считает, что все достигшие призывного возраста должны служить в армии. Также в своем выступлении он отметил, что придется идти на тяжелые уступки, чтобы освободить из плена ХАМАС заложников. А для того, чтобы «извлечь уроки и сделать выводы» необходимо создать государственную следственную комиссию, добавил экс-глава МО Израиля.

В конце выступления Галант почтил память погибших солдат и выразил соболезнования их родным и близким, затем отдал честь и покинул трибуну.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. На его место назначен бывший глава МИД страны Исраэль Кац. Он заявил, что главными целями войны являются возвращение заложников и разгром ХАМАС и Хезболлы.