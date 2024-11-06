МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бывший глава Минобороны Израиля Галант назвал причину отставки

По словам Йоава Галанта, его увольнение связано разногласиями по трем вопросам.
Игнат Далакян 2024-11-06 01:27:19
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Бывший глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что причиной его отставки стали разногласия с премьером страны Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва в армию ультраортодоксальных евреев, способов освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа, а также создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.

«Это увольнение вызвано разногласиями по трем вопросам…», - цитирует РИА Новости бывшего главу МО Израиля.

Галант считает, что все достигшие призывного возраста должны служить в армии. Также в своем выступлении он отметил, что придется идти на тяжелые уступки, чтобы освободить из плена ХАМАС заложников. А для того, чтобы «извлечь уроки и сделать выводы» необходимо создать государственную следственную комиссию, добавил экс-глава МО Израиля.

В конце выступления Галант почтил память погибших солдат и выразил соболезнования их родным и близким, затем отдал честь и покинул трибуну.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта. На его место назначен бывший глава МИД страны Исраэль Кац. Он заявил, что главными целями войны являются возвращение заложников и разгром ХАМАС и Хезболлы.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Йоав Галант
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 