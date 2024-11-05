Новый глава МО Израиля Кац обозначил главные цели войны

Новый глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац обозначил главными целями войны возвращение всех заложников, которые удерживает движение ХАМАС в секторе Газа, а также разгром этой группировки и шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

«Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников - главная цель», - написал Исраэль Кац на своей странице в социальной сети Х.

Он также назвал одним из целей сдерживание агрессии Ирана и возвращение жителей севера и юга в свои дома.

Немногим ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу Министерства обороны Израиля Йоава Галанта со своей должности. Новым руководителем израильского военного ведомства стал глава МИД Исраэль Кац.