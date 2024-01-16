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Пользователи сообщают о массовом сбое в работе «ВКонтакте»

На сбой в работе пожаловались уже более 6 000 пользователей, специалисты исправили ситуацию.
Никита Черненко 2024-01-16 12:21:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на данные сайта «Сбой.рф».

По информации издания, более трети пользователей, жалующихся на проблемы с доступом к социальной сети, были из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и ряда других регионов. О причинах неполадок неизвестно.

«В пресс-службе "ВКонтакте" подтвердили, что у пользователей в некоторых регионах есть проблемы с загрузкой. Над восстановлением доступа уже работают специалисты», - сообщили в «360».

Согласно информации с сайта «Сбой.рф», на проблемы с доступом к соцсети пожаловались более 6 000 человек. Сейчас «ВКонтакте» работает в обычном режиме после неполадок.

Последний раз жалобы на работу «ВКонтакте» поступали в ноябре 2023 года. Тогда из-за сбоя не было возможности открыть сайт соцсети.

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