В стране и мире Во «ВКонтакте» произошел сбой Елизавета Егорова На данный момент «ВКонтакте» пытается восстановить доступ к социальной сети. © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости Читайте нас на: У социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой - пользователи не могут открыть сайт. «Пользователи "ВКонтакте" могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов, идет работа над восстановлением доступа», - сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. © ТРК «Звезда» В прошлом месяце на сбои жаловались пользователи Telegram. Только 30 октября зафиксировали более 15 тысяч жалоб на мессенджер. Больше всего недовольных сообщений приходило с юга России - из Краснодарского и Ставропольского края. . Экспертное мнение и аналитика