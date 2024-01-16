Моуринью ушел с поста главного тренера итальянского ФК «Рома»

Португалец Жозе Моуринью ушел с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Рома». Информацию подтвердила пресс-служба ФК.

Моуринью работал в римском клубе с 2021 года. В сезоне-2021/22 возглавляемая им команда заняла первое место в Лиге конференций, что позволило ему стать обладателем всех трех еврокубков в качестве тренера. Сейчас же команда занимает девятое место в чемпионате Италии, имея 29 очков после 20 туров.

«Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу. У нас навсегда останутся прекрасные воспоминания о нем. Но мы считаем, что в интересах клуба необходимы изменения. Мы желаем Жозе и его штабу всего наилучшего в будущем», - сказали владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила свой список лучших футбольных тренеров. По версии федерации лучшим тренером 2023 года стал 52-летний испанец Хосеп Гвардиола, являющийся главным тренером английского ФК «Манчестер Сити».