Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 52-летний испанец Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года согласно решению Международной федерации футбола (ФИФА).

Под его руководством клуб одержал победу на чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов в сезоне 2022/23. Также «Манчестер Сити» впервые стал победителем Лиги чемпионов. В 2023 году клуб выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Церемония награждения проводится в Лондоне. Другими претендентами на звание лучшего тренера 2023 года были итальянцы Симоне Индзаги - тренер миланского клуба «Интер» и Лучано Спаллетти - тренер клуба «Наполи» и ставший главным тренером сборной Италии летом 2023 года.

Лучшими в женском футболе стали Сарина Вигман из Нидерландов, испанец Хонатан Хиральдес (ФК «Барселона») и англичанка Эмма Хейз (ФК «Челси»).

Ранее футболисты петербургского «Зенита» вошли в пятерку самых дорогих игроков Российской премьер-лиги. Ими стали Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.