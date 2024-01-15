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Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

Главный наставник футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим  тренером 2023 года по версии ФИФА.
Дарина Криц 2024-01-15 23:35:01
© Фото: IMAGO Conor Molloy News Images Globallookpress

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 52-летний испанец Хосеп Гвардиола стал лучшим  тренером 2023 года согласно решению Международной федерации футбола (ФИФА).

Под его руководством клуб одержал победу на чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов в сезоне 2022/23. Также «Манчестер Сити» впервые стал победителем Лиги чемпионов. В 2023 году клуб выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Церемония награждения проводится в Лондоне. Другими претендентами на звание лучшего тренера 2023 года были итальянцы Симоне Индзаги - тренер миланского клуба «Интер» и Лучано Спаллетти - тренер клуба «Наполи» и ставший главным тренером сборной Италии летом 2023 года.

Лучшими в женском футболе стали Сарина Вигман из Нидерландов, испанец Хонатан Хиральдес (ФК «Барселона») и англичанка Эмма Хейз (ФК «Челси»).

Ранее футболисты петербургского «Зенита» вошли в пятерку самых дорогих игроков Российской премьер-лиги. Ими стали Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.

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