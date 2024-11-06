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Захарова заявила, что в США не было президентской кампании

МИД РФ отметил, что прошедшую в США кампанию нельзя назвать предвыборной, поскольку она продолжалась все это время и не затухала.
Марина Крижановская 2024-11-06 11:41:37
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Российский МИД отреагировал на состоявшиеся выборы президента в США, которые получили название «запределье» и «сплошное разжигание страстей». Таким мнением в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik поделилась официальный представитель министерства Мария Захарова, отметив, что как таковой предвыборной кампании там не было.

«Очень важно понять, что кампании в Штатах не было, потому что она не затухала. Это не электоральная кампания, это не электоральный цикл, как раньше было в США, когда одна партия представляла программу, другая партия представляет программу, были дебаты, обсуждались ключевые моменты», - рассказала она СМИ.

Нынешнюю ситуацию вокруг прошедших в Соединенных Штатах выборов она охарактеризовала как «запределье», указывая на сам ход выборов и ситуацию с демократией в этой стране, призвав Вашингтон умолкнуть на долгие годы в контексте демократии и грамотности избирателей.

«США со всеми их политологами, со всеми их гражданскими активистами, со всеми их специалистами по демократии должны замолчать на долгие годы относительно оценки качества демократии, уровня электоральной грамотности, и что у них там еще, право человеческой проблематики, пока они не решат свои собственные вопиющие проблемы», - призвала высокопоставленный дипломат.

Кроме этого, Мария Захарова указала на отсутствие особенностей Демократической и Республиканской партий. Все, по ее словам, политические постулаты «давно сгорели».

«Это один сплошной процесс разжигания страстей в людях, который у них идет на протяжении многих лет. <...> Есть захватившие рычаги управления американским обществом медиакланы, у которых нет никакой философии, кроме денег», - подвела черту представитель МИД.

В то же время кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Он поблагодарил американский электорат, добавив, что для него это чрезвычайная честь - быть выбранным 47-м президентом и 45-м президентом.

 

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #МИД РФ #предвыборная кампания #выборы-2024
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