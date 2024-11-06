ВС РФ огнем Д-30 уничтожили бронеавтомобиль «Казак» и десант ВСУ

Расчет буксируемого орудия Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил бронеавтомобиль «Казак» и десант ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом пишет Министерство обороны России и демонстрирует кадры боевой работы.

Стрельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. На записи показано, как артиллеристы разворачивают орудие. Расчет Д-30 наводит орудие на цель и ведет огонь.

Помогают артиллеристам операторы беспилотников. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар. Поразив цели, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и уходят в укрытие.

В описании к видео сказано, что боевые характеристики Д-30 позволяют артиллеристам наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также вести заградительный огонь для поддержки действий штурмовых отрядов.

Ранее в Курской области расчет Д-30 отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил замаскированное среди домов орудие ВСУ. Буксируемое орудие западного производства было обнаружено средствами воздушной разведки. Артиллеристы оперативно навели Д-30 и беглым огнем уничтожили цель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.