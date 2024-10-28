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Расчет Д-30 уничтожил замаскированное орудие ВСУ в Курской области

Артиллеристы оперативно навели орудие и беглым огнем уничтожили цель.
2024-10-28 12:50:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Курской области расчет орудия Д-30 отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил замаскированное среди оставленных мирными жителями домов орудие ВСУ. Об этом пишет Министерство обороны России и демонстрирует кадры ударов.

Буксируемое орудие, поставленное Киеву из Запада, было обнаружено средствами воздушной разведки и расположено на удалении более 10 километров. Артиллеристы оперативно навели орудие и беглым огнем уничтожили цель.

Как сообщает оборонное ведомство, на счету этого расчета уже несколько буксируемых гаубиц М777 и других орудий ВСУ, а также несколько десятков боевых бронированных машин. Общее число уничтоженных украинских военнослужащих подсчитать сложно, говорят артиллеристы.

Боевая работа ведется днем и ночью, независимо от погодных условий. Расчет слаженный, поражает цели, после чего быстро сворачивает и замаскировывает орудие, не давая противнику возможности обнаружить себя.

Нанеся удар, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и уходят в укрытие. Артиллеристы наносят точные удары по позициям противника, выбивая артиллерию ВСУ и поддерживая огнем штурмовые подразделения, вытесняющие противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Курская область #ВСУ #д-30 #МО РФ
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