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Политолог Межевич сравнил выдворяющую пенсионеров Латвию с «бешеной собакой»

Эксперт объяснил предпринимаемые противоправные действия латвийских властей в отношении российских пенсионеров тем, что официальные элиты Латвии понимают, что у них «суживается коридор временных возможностей».
Игнат Далакян 2024-01-16 11:45:01
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал в беседе со «Звездой», что власти Латвии пытаются создать моноэтничное общество, обрекая государство на гибель.

«На сегодняшний день именно Латвия решила пойти дальше всех прибалтийских республик в вопросах нарушения основных прав человека. Тех фундаментальных прав, которые предусмотрены международным правом. Депортация в принципе является противозаконным мероприятием, в принципе является нарушением прав человека», - объяснил эксперт.

Развивая мысль, Николай Межевич сказал, что когда речь идет о депортации людей заведомо беспомощных и очень пожилых, что, по его словам, и происходит в Латвии, то вина государства и органов государственной власти, а также конкретных чиновников министерств и ведомств пропорционально возрастает.

Эксперт задается вопросом, почему именно сейчас латвийские власти предпринимают такие действия. Он объясняет это тем, что официальные элиты Латвии понимают, что у них суживается коридор временных возможностей.

«В Риге они понимают, что военные успехи Российской армии и политические успехи РФ в целом заставят скорректировать их политику рано или поздно», - сказал Межевич.

Политолог отмечает, что, во-первых, латвийские власти до этого времени хотят депортировать всех активистов, а во-вторых, напугать тех людей, которые имеют ВНЖ, чтобы они, побросав желательно имущество, уехали сами.

«И в том, и в другом случае ставится задача создания моноэтничного общества», - делает вывод Межевич.

Он отмечает, что приведение этнической сложности к моноэтничности редко ослабляет государство, но сейчас в Латвии делается ставка на достижение быстрого эффекта.

«На то что "сегодня умри ты, а завтра умрет вся Латвия". И она конечно же умрет. Демографические тенденции однозначные. И понятно, что в XXII век Латвия не войдет ни в каком случае. Но повторюсь, здесь работает рефлекс - перед смертью бешеная собака должна покусать всех кого может», - подытожил эксперт.

Ранее незрячая 72-летняя россиянка из латвийского города Лиепая оказалась под угрозой депортации из-за незнания латышского языка. Инвалид по зрению с детства не смогла сдать экзамен по латышскому языку, из-за чего власти лишили ее пенсии, медобслуживания и аннулировали ее вид на жительство в Латвии.

#Латвия #наш эксклюзив #пенсионеры #депортация
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