Старший офицер батареи с позывным Академик, действующий на Краснолиманском направлении, раскрыл, с какими неприятельскими самоходками ему приходится бороться. Видео беседы с артиллеристом предоставило МО РФ.

«В основном сейчас на нашем направлении это "Крабы" и немецкие самоходки», - сказал Академик.

Он уточнил, что батарея занимается в основном контрбатарейной борьбой, поражая артиллерию противника. В таком деле очень важно постоянное ведение разведки, в том числе с помощью беспилотников.

Минобороны России сообщило, что расчетам «Гиацинтов» этой батареи удалось подавить и уничтожить огневые средства противника. Также была поражена точка подвоза и разгрузки боеприпасов - ее удалось обнаружить при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что расчеты гаубиц «Мста-Б» разрушили укрепления ВСУ на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.