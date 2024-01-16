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Боец ВС РФ: на Краснолиманском направлении действуют САУ Krab и орудия из ФРГ

Старший офицер российской батареи заявил, что основная его задача - заниматься контрбатарейной борьбой с украинскими орудиями.
2024-01-16 11:19:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Старший офицер батареи с позывным Академик, действующий на Краснолиманском направлении, раскрыл, с какими неприятельскими самоходками ему приходится бороться. Видео беседы с артиллеристом предоставило МО РФ. 

«В основном сейчас на нашем направлении это "Крабы" и немецкие самоходки», - сказал Академик. 

Он уточнил, что батарея занимается в основном контрбатарейной борьбой, поражая артиллерию противника. В таком деле очень важно постоянное ведение разведки, в том числе с помощью беспилотников. 

Минобороны России сообщило, что расчетам «Гиацинтов» этой батареи удалось подавить и уничтожить огневые средства противника. Также была поражена точка подвоза и разгрузки боеприпасов - ее удалось обнаружить при помощи беспилотных летательных аппаратов. 

Ранее сообщалось, что расчеты гаубиц «Мста-Б» разрушили укрепления ВСУ на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #Гиацинт #краб #Контрбатарейная борьба
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