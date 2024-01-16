Кровь на снегу: новые кадры с места нападения стаи собак на жителя Хабаровска

Местные жители рассказали «Звезде» о проблеме бродячих собак в Хабаровске и о том, кто чаще всего оказывается в опасности из-за безнадзорных животных.

Как рассказала одна из жительниц Индустриального района Хабаровска, раньше проблемы с бродячими собаками возникали нечасто - хоть стаи были больше, но инциденты ограничивались укусами.

«В прошлом и позапрошлом году собаки бегали прям стаями, сейчас бегают по две или вовсе поодиночке», - рассказала местная жительница.

На проблему бродячих животных пожаловался пожилой мужчина. Как он отметил, у гаражного кооператива, где собаки и напали на человека, дворняги бегают постоянно. При этом они активно пытаются напасть на детей.

«Моя дочь с двумя внучками вышла на улицу на Ангарской улице в августе. Когда дети пошли играть на свою площадку, на них выбежали собаки и чуть не покусали, пришлось отбивать. Последний раз случай был 19 ноября возле краевого Дома физкультуры и спорта. Там занимается много детей, и на них кидаются собаки, если кто-то слишком далеко убегает», - рассказал житель Хабаровска.

По последней информации отдела Индустриального района Хабаровска СУ СК России, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следственное управление разрабатывает проект предложений по урегулированию на законодательном уровне ситуации с бродячими животными в Хабаровске и Хабаровском крае.

Напомним, сегодня утром в Хабаровске стая бродячих собак напала на местного жителя. От полученных травм человек скончался, личность погибшего устанавливается.