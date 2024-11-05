Сто россиян из Ливана было доставлено в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Ливана россиян, пожелавших вернуться домой из зоны боевых действий. Сообщается, что борт доставил 100 граждан РФ, 56 из них - дети.

Пресс-служба МЧС России ранее отметила, что эвакуация граждан проходила по поручению президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

Напомним, что посол в Ливане заявил, что поднимет вопрос о вывозе россиян из страны, если ситуация в стране ухудшится. В первую очередь эвакуация коснется тех, кто потерял жилье, не имеет средств к существованию и тех, у кого есть родственники в России.