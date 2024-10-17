Приморские штурмовики захватили ценные трофеи в боях под Угледаром

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» из Приморья захватили большое количество трофейного оружия и боеприпасов при освобождении Угледара. Бежавшие из города националисты побросали не только западное вооружение, но и смартфоны. Их изучат специалисты, которые извлекут из гаджетов всю полезную информацию.

Противник пытался до последнего огрызаться, уничтожая свои собственные блиндажи и окопы, ведя по ним артиллерийский огонь.

«Они уничтожают потом "птичками" свои позиции, где пулеметные гнезда были. Если отбиваем, то стараются их уничтожить, чтобы мы не забрали трофеи», - рассказал стрелок штурмовой группы с позывным «Зенит».

Действия штурмовых групп в режиме реального времени корректирует командир подразделения. Он видит картину боя, транслируемую с камеры беспилотника.

«Дроны - наши глаза, без них вообще никак», - отметил «Зенит».

Враг серьезно укрепил свои позиции под Угледаром, создав целую паутину подземных ходов, огневых точек под бетонными перекрытиями. Штурмовать такие можно только после серьезной подготовки, говорят бойцы.

«Если мы заходим на броне, значит составляется макет, все отрабатывается до автоматизма. Как заходить, как выходить, как будут работать пешие и мотогруппы. То есть проводится масштабная подготовка к каждой боевой задаче», - объяснил инструктор с позывным «Волчара».

Бойцы также рассказали, что противник не отличается хорошей подготовкой. Грамотное и ожесточенное сопротивление оказывают единицы. В основном, это иностранные наемники. Остальные бегут или сразу сдаются в плен.

«Они не отстреливаются, подготавливаются при нашем подходе, если нет ничего белого - просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки. Говорят: "Нас забрали с работы, с прогулки с собакой. Загрузили, обмундирование дали и отправили"», - рассказал стрелок штурмового отряда с позывным «Шип».

В тыловых районах с военнослужащими штурмовых подразделений проводятся постоянные тренировки. На полигонах в мельчайших деталях и по нескольким возможным сценариям прорабатывается каждая штурмовая операция.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.