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Удар Су-34 в Курской области сделал на один опорный пункт ВСУ меньше

Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-11-05 10:47:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По сообщению российского оборонного ведомства, в ходе удара использовались авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Нанеся удар, летчики получили от разведки подтверждение об уничтожении боевиков и укреплений опорного пункта. После этого, как отметили в МО РФ, экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что российская штурмовая авиация уничтожила боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
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