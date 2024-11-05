Удар Су-34 в Курской области сделал на один опорный пункт ВСУ меньше

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил украинский опорный пункт в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

По сообщению российского оборонного ведомства, в ходе удара использовались авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Нанеся удар, летчики получили от разведки подтверждение об уничтожении боевиков и укреплений опорного пункта. После этого, как отметили в МО РФ, экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что российская штурмовая авиация уничтожила боевиков в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.