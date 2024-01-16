Военно-космической академии имени Можайского исполнилось 312 лет

Военно-космическая академия имени Можайского отмечает 312-ю годовщину со дня создания. Ее история ведется от Инженерной школы, которую создал еще царь Петр I в 1712 году. Это первое в России военно-учебное заведение, где осуществлялось политехническое обучение.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что сегодня Академия имени Можайского - системообразующий политехнический вуз МО РФ. Также это ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий, технологий сбора и обработки специальной информации.

Академия выполняет свою главную задачу, подготавливая для ВКС России высококвалифицированных офицеров, обладающих глубокими инженерными знаниями.

Получаемое в стенах Академии имени Можайского образование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к офицерам в войсках. В ней готовят офицеров по более чем 40 военным специальностям. По многим из них это единственное место в стране, где можно подготовить таких специалистов.

Ранее глава Военно-космической академии имени Можайского рассказал об угрозе нападения космических кораблей США на российские спутники. Например, американские малые космические боевые средства могут быть спрятаны в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.