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Военно-космической академии имени Можайского исполнилось 312 лет

Академия, отмечающая годовщину со дня создания в 1712 году, - крупнейший политехнический вуз Минобороны России.
2024-01-16 10:28:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военно-космическая академия имени Можайского отмечает 312-ю годовщину со дня создания. Ее история ведется от Инженерной школы, которую создал еще царь Петр I в 1712 году. Это первое в России военно-учебное заведение, где осуществлялось политехническое обучение. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что сегодня Академия имени Можайского - системообразующий политехнический вуз МО РФ. Также это ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий, технологий сбора и обработки специальной информации.  

Академия выполняет свою главную задачу, подготавливая для ВКС России высококвалифицированных офицеров, обладающих глубокими инженерными знаниями. 

Получаемое в стенах Академии имени Можайского образование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к офицерам в войсках. В ней готовят офицеров по более чем 40 военным специальностям. По многим из них это единственное место в стране, где можно подготовить таких специалистов.

Ранее глава Военно-космической академии имени Можайского рассказал об угрозе нападения космических кораблей США на российские спутники. Например, американские малые космические боевые средства могут быть спрятаны в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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