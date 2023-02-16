Глава ВКА Можайского Нестечук рассказал об угрозе нападения космических кораблей США на спутники РФ
Соединенные Штаты Америки долгое время разрабатывают средства для уничтожения космических объектов других стран. Если Штаты применят их против российских спутников, это может привести к потере связи, в том числе и военной. Об этом заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук на круглом столе Совета Федерации по случаю 40-летия программы США «Стратегическая оборонная инициатива».
«Начиная с 70-х годов прошлого века Штаты начали создавать свои боевые космические средства, о чем им говорили в рамках Стратегической оборонной инициативы. Несмотря на эти заявления, они эту работу не прекратили, а, наоборот, продолжили. Этот задел позволил им выйти совсем на другой уровень в реализации возможностей ведения боевых действий в космосе», - рассказал Нестечук.
На сегодняшний день США разрабатывают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink. Новейшие космические вооружения Штатов способны осуществить скрытый маневр, сблизиться с российским космическим аппаратом и вывести его из строя в любых условиях обстановки, в любой период. В качестве носителя таких систем сегодня используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.
«Это, в свою очередь, формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты нашей страны. А что значит вывести из строя космический аппарат, который обеспечивает связь, телекоммуникации? Это значит - потерять управление. И прежде всего потерять управление стратегическими ядерными силами, что допустить нельзя», - заявил Нестечук.
Ранее бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что на украинских боевиков работают сотни космических аппаратов многих стран мира. Он также заявил, что у него есть таблица, на которой отображаются пролеты над зоной СВО всех аппаратов, передающих информацию.