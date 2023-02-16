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Глава ВКА Можайского Нестечук рассказал об угрозе нападения космических кораблей США на спутники РФ

Алексей Курильченко
14:38 16.02.2023
Нападение на космические аппараты РФ может привести к потере контроля над управлением стратегическими ядерными силами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Соединенные Штаты Америки долгое время разрабатывают средства для уничтожения космических объектов других стран. Если Штаты применят их против российских спутников, это может привести к потере связи, в том числе и военной. Об этом заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук на круглом столе Совета Федерации по случаю 40-летия программы США «Стратегическая оборонная инициатива».

«Начиная с 70-х годов прошлого века Штаты начали создавать свои боевые космические средства, о чем им говорили в рамках Стратегической оборонной инициативы. Несмотря на эти заявления, они эту работу не прекратили, а, наоборот, продолжили. Этот задел позволил им выйти совсем на другой уровень в реализации возможностей ведения боевых действий в космосе», - рассказал Нестечук.

На сегодняшний день США разрабатывают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink. Новейшие космические вооружения Штатов способны осуществить скрытый маневр, сблизиться с российским космическим аппаратом и вывести его из строя в любых условиях обстановки, в любой период. В качестве носителя таких систем сегодня используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.

«Это, в свою очередь, формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты нашей страны. А что значит вывести из строя космический аппарат, который обеспечивает связь, телекоммуникации? Это значит - потерять управление. И прежде всего потерять управление стратегическими ядерными силами, что допустить нельзя», - заявил Нестечук.

Ранее бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что на украинских боевиков работают сотни космических аппаратов многих стран мира. Он также заявил, что у него есть таблица, на которой отображаются пролеты над зоной СВО всех аппаратов, передающих информацию.

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