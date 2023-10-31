Спорт Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Сергей Лебедев Церемония вручения трофея состоялась в парижском театре Шатле. © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Лионель Месси в восьмой раз получил награду «Золотой мяч», учрежденную журналом France Football. Его признали лучшим футболистом по итогам сезона 2022/23. Церемония вручения трофея состоялась в парижском театре Шатле. Месси получил приз из рук бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма. Месси чаще других футболистов получал «Золотой мяч». Его признавали лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. А в августе Месси стал самым титулованным футболистом в мире. Победа «Интер Майями» в Leagues Cup принесла 44-й титул. Экспертное мнение и аналитика