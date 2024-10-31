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На Кубе во время урагана «Оскар» погибли восемь человек

Два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали двое детей.
Владимир Рубанов 2024-10-31 01:30:31
© Фото: Joaquin Hernandez XinHua, Global Look Press

Восемь человек погибли и двое получили травмы в результате урагана «Оскар», который обрушился на Кубу десять дней назад. Об этом сообщила служба гражданской защиты Кубы. Изначально сообщалось о семи погибших.

Пострадали двое детей, 6 и 12 лет, говорится в блоге спасателей в социальной сети Х. Оба ребенка постепенно выздоравливают. Два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ураган «Оскар» прошел через восточную часть Кубы 20 октября и причинил значительный материальный ущерб.

Скорость порывов ветра достигала 130 километров в час. Это привело к значительным разрушениям в агропромышленном комплексе. Существенный ущерб нанесен урожаю кофе, до 80% банановых деревьев и поля с томатами.

За два дня до урагана на Кубе произошло массовое отключение электричества из-за аварии ТЭЦ.

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