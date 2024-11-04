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Боевики ВСУ выпустили 80 боеприпасов в направлении ДНР за сутки

В результате обстрелов три человека получили ранения.
Глеб Владовский 2024-11-04 00:33:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили 80 единиц боеприпасов по территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СЦКК по республике.

Уточняется, что ВСУ совершили 24 обстрела: один на Донецком и 23 на Горловском направлениях. В результате три человека получили ранения различной степени тяжести. Информации о погибших нет.

Кроме того, сообщается, что в результате обстрелов четыре жилые постройки получили урон. Также зафиксированы повреждения у двух объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 2 ноября российские военнослужащие уничтожили 24 украинских БПЛА над территорией РФ.

#в стране и мире #снаряды #ВСУ #ОБСТРЕЛ ДНР
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