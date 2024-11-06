В ливанском городе Барджа 15 человек погибли от удара ВВС Израиля

Авиаудар Армии обороны Израиля по ливанскому городу Барджа унес жизни 15 человек. Об этом сообщили центра по чрезвычайным операциям при Минздраве республики.

Согласно опубликованной сводке, израильские военнослужащие выпустили ракеты по жилому дому, где находился пункт для беженцев. В результате атаки, в здании произошло возгорание.

Также сообщается, что десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Ливан регулярно подвергается атакам со стороны ЦАХАЛ, в результате которых жертвами становятся мирные жители. Так, 31 октября, погибли 19 человек в результате авиаудара по восточной части страны.