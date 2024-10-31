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Минздрав Ливана сообщил о 19 жертвах из-за ударов ЦАХАЛ под Баальбеком

Целями атак Армии обороны Израиля являются террористические объекты инфраструктуры в Баальбеке.
Ирина Егорова 2024-10-31 05:39:35
© Фото: Bilal JawichXinHua, Global Look Press

В результате ударов Израиля по восточному Ливану  в районе Баальбек погибли 19 человек, сообщает Министерство здравоохранения Ливана.

Уточняется, что 11 человек были убиты и трое ранены в результате авиаудара на ферме Салиби. В соседнем районе Беднаел погибли восемь человек.

Целями атак Армии обороны Израиля являются террористические объекты инфраструктуры в Баальбеке. Сообщатся, что дли минимизации жертв среди мирного населения перед атакой в этом районе сработала система оповещения.

«Удары являются продолжением усилий ЦАХАЛ по ослаблению военного потенциала "Хезболлы" и предотвращению попыток движения воссоздать террористическую инфраструктуру», - сообщила армейская пресс-служба Израиля.

28 октября Минздрав Ливана зафиксировал рекордное количество погибших и пострадавших в результате авиаударов Израиля. В стране за сутки погибли 82 человека и 180 получили ранения. 

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан
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