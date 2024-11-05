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NZZ: Маск взял под контроль Украину при помощи сети Starlink

Американский миллиардер может влиять на проводимые ВСУ операции.
Сергей Лебедев 2024-11-05 09:04:00
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский бизнесмен Илон Маск при помощи спутниковой системы связи Starlink, которая разработана его компанией SpaceX, взял под контроль Украину. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В статье отмечается, что украинские военные сейчас сильно зависят от Starlink. При этом Илон Маск сам решает, где, для кого и когда можно активировать спутниковую связь, что влияет на коммуникации ВСУ.

«Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. Эта сила наиболее очевидна в конфликте на Украине», - говорится в публикации.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Илон Маск отклонил просьбу Украины предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма. Киев собирался отправить начиненный взрывчаткой морской беспилотник на российские корабли, пришвартованные в Черном море.

По данным The New York Times, по мере того, как линия фронта менялась, Илон Маск использовал процесс, называемый геозоной, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой. Владелец компании несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта.

#в стране и мире #Украина #сша #ВСУ #илон маск #SpaceX #starlink #ограничения #спутниковая связь
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