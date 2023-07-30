NYT: Маск отказался активировать спутники Starlink в районе Крыма

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Американский бизнесмен Илон Маск в прошлом году отклонил просьбу Украины предоставить доступ к Starlink вблизи Крыма. Киев собирался отправить начиненный взрывчаткой морской беспилотник на российские корабли, пришвартованные в Черном море, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники. Позже Маск заявил, что Starlink нельзя использовать для ударов беспилотников на большие расстояния.

По мере того как линия фронта менялась, Маск использовал процесс, называемый геозоной, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой. Владелец компании несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта.

Глава SpaceX, Tesla и Twitter стал доминирующим игроком в космосе, поскольку неуклонно накапливал власть над стратегически важной областью спутникового интернета, пишет издание. Но его «неустойчивый и индивидуальный стиль» все больше беспокоит военных и политических лидеров по всему миру, а миллиардер иногда использует свою власть непредсказуемым образом.

Например, в прошлом году Маск публично обнародовал «мирный план» войны, который, казалось, соответствовал интересам России, напоминает NYT.

В марте председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный обсуждали по телефону конфликт на Украине. По защищенной линии они помимо прочего говорили об Илоне Маске.

Залужный поднял тему Starlink, сообщили источники издания, знакомые с разговором. По его словам, решения Украины на поле боя зависят от дальнейшего использования Starlink для связи. Залужный спросил, как США оценивают Маска, у которого обширные деловые интересы и непрозрачная политика. Американские официальные лица не дали ему ответа, утверждает газета.

Почти полный контроль Маска над спутниковым интернетом вызывает тревогу, резюмирует издание.

Ранее Илон Маск раскритиковал поставки кассетных боеприпасов на Украину и назвал этот шаг Вашингтона лицемерием.