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Один горняк погиб при затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте

Рабочий находился на аварийном участке во время ЧП.
Никита Черненко 2024-01-15 09:17:01
© Фото: МЧС РФ

Управление МЧС Республики Коми сообщило о смерти одного горняка в результате прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» в Воркуте. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что рабочий находился на аварийном участке в момент прорыва. Помимо него, на участке работали еще два горняка, одного из них ищут, одного госпитализировали.

«Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб», - уточнили в республиканском управлении МЧС.

Затопление в угольной шахте «Заполярная» произошло сегодня утром на участке на глубине 600 метров. Всего на момент ЧП в забое работали 60 человек.

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