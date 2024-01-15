Один горняк погиб при затоплении шахты «Заполярная» в Воркуте

Управление МЧС Республики Коми сообщило о смерти одного горняка в результате прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» в Воркуте. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что рабочий находился на аварийном участке в момент прорыва. Помимо него, на участке работали еще два горняка, одного из них ищут, одного госпитализировали.

«Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб», - уточнили в республиканском управлении МЧС.

Затопление в угольной шахте «Заполярная» произошло сегодня утром на участке на глубине 600 метров. Всего на момент ЧП в забое работали 60 человек.