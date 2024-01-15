МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Воркуте частично затопило шахту «Заполярная» с 60 горняками внутри

Из-за затопления пострадали пострадал один человек, один пропал без вести, один погиб.
Никита Черненко 2024-01-15 08:53:01
© Фото: РИА Новости

Частичное затопление в шахте «Заполярная» в Воркуте на глубине 600 метров произошло после прорыва грунтовых вод сегодня утром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Коми.

Всего на момент ЧП в забое находились 60 человек. Как отметили в ведомстве, установить связь удалось со всеми, кроме одного горняка.

«На аварийном участке работало 3 человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека. Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб.», - сообщили в МЧС.

На месте работают сотрудники медицинской бригады, а также подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части.

#в стране и мире #МЧС РФ #Шахта #погибший #Затопление #Воркута #пострадавший #пропал без вести #горняк #Прорыв грунтовых вод
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»