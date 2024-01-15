В Воркуте частично затопило шахту «Заполярная» с 60 горняками внутри

Частичное затопление в шахте «Заполярная» в Воркуте на глубине 600 метров произошло после прорыва грунтовых вод сегодня утром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Коми.

Всего на момент ЧП в забое находились 60 человек. Как отметили в ведомстве, установить связь удалось со всеми, кроме одного горняка.

«На аварийном участке работало 3 человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека. Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб.», - сообщили в МЧС.

На месте работают сотрудники медицинской бригады, а также подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части.