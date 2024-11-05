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Путин назначил врио глав Тамбовской и Ростовской областей

Президент Путин назначил Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области, а Евгения Первышова - Тамбовской области.
Марина Крижановская 2024-11-05 06:20:08
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора двух регионов - Тамбовской и Ростовской областей.

Прежде Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Ростовской области Василия Голубева и Тамбовской области Максима Егорова.

Новыми главами регионов стали Юрий Слюсарь и Евгений Первышов, соответственно. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Слюсарь руководит ОАК (Объединенной авиастроительной корпорацией), а Первышов является ветераном специальной военной операции, депутатом Госдумы, прежде был главой Краснодара. Отмечается, что оба они будут находиться на должности до избрания главы региона.

Напомним, что об отставке Василия Голубева стало известно накануне. Он попрощался с земляками и сослуживцами, поблагодарил всех и сказал, что переходит на новую работу.

#тамбовская область #Ростовская область #Владимир Путин #Юрий Слюсарь #отставка #указ #Евгений Первышов #врио губернатора
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