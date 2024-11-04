Губернатор Ростовской области Голубев сообщил об уходе в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает свой пост и уходит на другую работу. Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

«Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу. Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку», - заявил Голубев.

Благодаря слаженности действий всей команды жителей Донского региона, отметил он, удалось претворить в жизнь значительное число проектов, важных для региона, и решить множество актуальных вопросов. Кроме того, Ростовская область стала настоящим регионом-лидером, отметил высокопоставленный чиновник.

Голубев поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство страны за внимание ко всем вопросам и помощь в инициативах региона. Он обратился и к тем, кто критично реагировал на различные идеи.

«Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам», - подытожил глава Ростовской области.

Кроме Василия Голубева, о своей отставке сообщил и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он указал, что это связано с переходом на другую должность на федеральном уровне.