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Вучич напомнил, что бомбардировкой Сербии занимался Запад, а не Россия

Александр Вучич, говоря об интересах различных держав в отношении Сербии, напомнил, что его страну бомбил Запад, а не Россия.
Марина Крижановская 2024-11-05 08:33:42
© Фото: Pan Xu, Xinhua, Globallookpress

Сербский президент Александр Вучич рассказал о разнице между странами Запада и Россией. По его убеждению, она заключается в том, что российская держава не проводила бомбардировку Сербии и не забирала у нее Косово и Метохию. Об этом он заявил в эфире телеканала Happy TV, его слова приводит RT.

«У всех стран мира есть свои интересы, все они хотят, чтобы мы были их интересами. Есть разница, извините, Россия нас не бомбила и Россия не отбирала у нас Косово», - подчеркнул Вучич.

Он также призвал быть справедливыми в оценке исторических фактов, анализировать их с разных сторон. По мнению сербского лидера, его страна должна продолжать «европейский путь», поддерживать дружбу с РФ и КНР.

Кроме этого, балканскому государству нужно поддерживать дружеские отношения и с американцами, и с европейцами.

«Мы должны оставаться на нашем европейском пути, сохранять дружбу с русскими, с китайцами - у нас с китайцами отличные дела», - отметил глава Сербии.

При этом Вучич не ответил, какая больше - западная модель или российская ему нравится, сказав, что это «другой вопрос».

Напомним, что 26 октября министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович назвал Россию братской страной. Он рассказал, что все его предки приезжали в Россию, работали, сотрудничали и воевали вместе с Россией как в Балканских войнах, так и в Первой мировой войне.

#Россия #в стране и мире #Сербия #Запад #Александр Вучич #натовские бомбардировки
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