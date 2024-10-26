Россия для Сербии является братской страной. Такое заявление сделал министр без портфеля в правительстве страны Ненад Попович.

«Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано. Все мои предки приезжали в Россию, работали и сотрудничали, воевали вместе с Россией и в Балканских воинах, и в Первой мировой войне...» - приводит слова политика радио Sputnik.

Попович также отметил, что 90% жителей страны придерживаются такого мнения. Однако, из-за этого, Сербия подвергается давлению со стороны Запада, которое иногда «перерастает в угрозы». Кроме того, сами сербы устали от нетрадиционных ценностей, которые пытается навязать Европа.

Ранее сообщалось, что глава ЕК Фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за его отношений с Россией.