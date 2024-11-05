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УНИАН: украинцы массово планируют вывезти детей за рубеж

В последнее время стало поступать больше заявлений от желающих перейти на дистанционное обучение.
Сергей Лебедев 2024-11-05 08:11:37
© Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, Global Look Press

На Украине огромное количество родителей намерены вывезти своих детей из страны. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на директора одной из коммерческих школ. Отмечается, что в последнее время поступает все больше обращений от желающих завершить обучение дистанционно.

Руководитель заведения сообщил, что ранее подобные заявления касались в основном мальчиков, учащихся в выпускных классах. Теперь же украинцы пытаются перевести на дистанционку детей всех возрастов и полов.

«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем», - подчеркивает директор школы.

По его словам, происходящее связано с тем, что многие покинувшие страну семьи не намерены возвращаться, а их дети не собираются поступать в украинские высшие учебные заведения.

Напомним, ранее в Германии заявили о провале запущенной в прошлом году «турбо-программы», которая облегчает трудоустройство выходцев из Украины. Отмечается, что в этом году 40% беженцев после интеграционных курсов получили вакансии, но работать по ним пошло менее одного процента. При этом в 2023-м был нулевой результат.

В Счетной палате считают, что на плохой результат повлияло несколько факторов. Многие украинцы ждут обучения несколько месяцев из-за того, что ищут курсы только рядом с домом. Часть бросает занятия под предлогом «проблем со здоровьем». Также приходится долго ждать предложений от центров занятости.

#Украина #Киев #беженцы #дистанционное обучение #ученики #Школы
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