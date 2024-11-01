В Германии провалилась «турбо-программа» по трудоустройству украинцев

В Германии провалилась запущенная в прошлом году «турбо-программа», которая облегчает трудоустройство украинских беженцев. Об этом свидетельствует аудит Счетной палаты ФРГ, сообщает издание Bild.

Отмечается, что в этом году 40% украинцев после интеграционных курсов получили вакансии. Однако работать по ним пошло менее одного процента. При этом в 2023-м был нулевой результат.

В Счетной палате считают, что на плохой результат повлияли несколько факторов. Так, многие беженцы ждут обучения несколько месяцев из-за того, что ищут курсы только рядом с домом.

Часть бросает занятия под предлогом «проблем со здоровьем», причем справки зачастую не предоставляются. Также приходится и долго ждать предложений от центров занятости.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев устроиться на работу. Он отметил, что беженцы должны активнее действовать в этом направлении, так как получают поддержку.

Политик предложил в ускоренном режиме выдавать разрешение на работу для тех украинцев, которые обладают определенными специальностями, но не могут их подтвердить из-за бюрократии.