Су-25 с кабрирования атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении

Экипажи Су-25 Воздушно-космических Сил России нанесли ракетный удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Кадры боевой работы штурмовиков опубликовало Минобороны России.

Су-25 атаковали позиции украинских боевиков с кабрирования на предельно малой высоте неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После этого летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки.

«Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик - прим. ред.) - оценка "отлично"», - рассказал летчик Су-25 с позывным «Бэбск».

Штурмовики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.