Бастрыкин сообщил, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 млн рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о прекращении уголовного дела в отношении семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных после выплаты ими долга по налогам в 504 миллиона рублей. Об этом глава СК РФ сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Всего против Чекалиных СК возбудил два уголовных дела: первое из-за уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, а второе - об отмывании средств в особо крупном размере. После выплаты блогерами налогового долга, пени и штрафа, СК прекратил уголовное преследование Чекалиных.

«Благодаря имеющимся доказательствам, Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», - цитирует Бастрыкина РИА Новости.

По словам Константина Третьякова - адвоката Чекалиных - блогеры оплатили долги перед ФНС 10 ноября. После этого с супружеской пары сняли все ограничения, включая запрет на использование социальных сетей. При этом они все еще остаются фигурантами дела об отмывании средств в особо крупном размере.