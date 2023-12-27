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Блогеры Чекалины вернулись в соцсети, с них сняли все ограничения

Все долги перед ФНС были оплачены в полном объеме еще месяц назад, заявил юрист.
Анна Назайкина 2023-12-27 15:06:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

С блогеров Валерии и Артема Чекалиных были сняты все ограничения, теперь они могут пользоваться социальными сетями. Об этом RT рассказал адвокат супружеской пары Константин Третьяков.

«Все оплачено в полном объеме еще месяц назад, 10 ноября оплатили. Сейчас запреты все сняты, насколько я знаю, они уже что-то разместили», - сказал он.

По словам юриста, уголовное дело о неуплате налогов продолжают расследовать. В настоящий момент Третьяков не может прогнозировать, как будет идти следствие.

Он добавил, что у его клиентов настрой на продуктивную работу, они оптимистично смотрят в будущее.

Ранее в СМИ появилась информация, что блогер Лерчек и ее муж заплатили 296 млн рублей и погасили долг перед налоговой.

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