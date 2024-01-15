В Белгороде установили 22 защищенные остановки из бетонных конструкций

В Белгороде за прошедшие дни установили 22 остановки для общественного транспорта из бетонных конструкций, 21 при этом обложили мешками с песком. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что правительство региона также докупило дополнительное оборудование для системы оповещения, которое установят и испытают 16 января, запустив учебную тревогу. При этом в городе планируется установить помимо остановок из бетонных конструкций модульные конструкции-укрытия.

«За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили 3. Немножко нужно время на изготовление. Планируем, что с сегодняшнего дня порядка десяти плюсом модульных конструкций будем устанавливать. А всего уже в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций», - сообщил Гладков.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о восстановлении 76% оконных и балконных конструкций, поврежденных из-за обстрелов ВСУ. Губернатор отметил, что всего рабочие восстановили более 3200 квадратных метров конструкций.