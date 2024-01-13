В Белгороде восстановили 76% оконных конструкций, поврежденных ВСУ

В Белгороде восстановили 76% от общего объема поврежденных оконных и балконных конструкций в жилых домах после обстрела со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уже 3200 квадратных метров восстановили оконных и балконных конструкций, а это 76% от общего объема», - сказал губернатор.

Кроме того, Гладков сообщил о работах по восстановлению кровли жилого дома на Проспекте Славы, и еще трех многоквартирных домов в Белгороде. Сейчас рабочие производят монтаж стропильных конструкций, работы обещали завершить к началу февраля, пишет RT.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что остановки общественного транспорта в Белгороде и другие места массового скопления людей будут укреплять с помощью мешков с песком и бетонных плит. Также предполагается использовать специальные модульные конструкции для защиты мирных жителей на случай очередной террористической атаки киевского режима.