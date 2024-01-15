Средства ПВО РФ уничтожили три ракеты ТРК «Точка-У» над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили три ракеты ТРК «Точка-У» над Курской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Российское оборонное ведомство сообщило, что сегодня ночью Вооруженные силы РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Ранее о том, что в ночь на 15 января над Курской областью средства ПВО сбили три ракеты сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона отметил, что ракеты сбили над Фатежским районом, а также поблагодарил российских военнослужащих.

До этого украинская армия обстреляла село Горналь в Курской области. Губернатор области сообщил о погибшей женщине от осколков. Также два дома получили повреждения в результате украинской атаки.