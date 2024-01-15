Глава Курской области сообщил о трех сбитых украинских ракетах

В ночь на 15 января российские средства ПВО над Курской областью по предварительным данным сбили три украинские ракеты. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его информации, ракеты удалось сбить над Фатежским районом. Он поблагодарил военнослужащих.

«По предварительной информации над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты 3 украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!», - написал Старовойт.

Не уточняется, есть ли пострадавшие или разрушения. Незадолго до этого Старовойт предупредил жителей о работе системы противовоздушной обороны над Курском и Курским районом, призвав всех сохранять спокойствие.