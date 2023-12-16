Аргентина отправит Украине два российских вертолета Mи-171E

Данные вертолеты Аргентина приобрела в 2011 году для транспортных и поисково-спасательных миссий, а также для дальних операций в Антарктиде.

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Буэнос-Айрес передаст Киеву два российских вертолета Mи-171E. Об этом заявили в Военно-воздушных силах Аргентины, пишет портал Noticias Urbanas.

«ВВС Аргентины заявили о передаче Украине двух российских вертолетов Ми-171Е», - говорится в сообщении.

Уточняется, что летательные аппараты, которые были приобретены латиноамериканским государством в 2011 году для транспортных и поисково-спасательных миссий, а также антарктических операций, оснащены дополнительными топливными баками, метеорологическим радаром, аварийными поплавками и грузовым краном для дальних операций в Антарктиде.

В материале также говорится, что ранее Соединенные Штаты Америки предлагали поставить эти вертолеты Украине, однако прошлые власти Аргентины отклонили это предложение. Теперь, отмечает автор статьи, данный жест отстраняет Буэнос-Айрес от нейтральной позиции в отношении украинского конфликта.