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Аргентина отправит Украине два российских вертолета Mи-171E

Максим Крюков
12:18 16.12.2023
Данные вертолеты Аргентина приобрела в 2011 году для транспортных и поисково-спасательных миссий, а также для дальних операций в Антарктиде.
Аргентина отправит Украине два российских вертолета Mи-171E
© Фото: DanitaDelimont.com, Wendy Kaveney, Jaynes Gallery, Global Look Press
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Буэнос-Айрес передаст Киеву два российских вертолета Mи-171E. Об этом заявили в Военно-воздушных силах Аргентины, пишет портал Noticias Urbanas.

«ВВС Аргентины заявили о передаче Украине двух российских вертолетов Ми-171Е», - говорится в сообщении.

Уточняется, что летательные аппараты, которые были приобретены латиноамериканским государством в 2011 году для транспортных и поисково-спасательных миссий, а также антарктических операций, оснащены дополнительными топливными баками, метеорологическим радаром, аварийными поплавками и грузовым краном для дальних операций в Антарктиде.

В материале также говорится, что ранее Соединенные Штаты Америки предлагали поставить эти вертолеты Украине, однако прошлые власти Аргентины отклонили это предложение. Теперь, отмечает автор статьи, данный жест отстраняет Буэнос-Айрес от нейтральной позиции в отношении украинского конфликта.

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