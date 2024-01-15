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Рембат группировки «Восток» показал восстановление армейской техники

Военнослужащие ремонтного подразделения группировки «Восток» рассказали, что восстановление техники может занять даже несколько дней, если задача трудная. Они показали, как проходит их работа.
Максим Низкодубов 2024-01-15 06:47:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

После замены вкладышей, шатунов и поршневых колец двигатель армейского грузовика с ревом оживает. Сердце тягача механики успели «вылечить» всего за одну рабочую смену. Поломки не критичные. Однако даже мелкая неисправность в боевой обстановке может стать фатальной. «Звезда» показала кадры работы рембата в зоне СВО.

«Меняю рулевой редуктор на машине.  Сейчас идёт сборка. Процесс сборки. В зависимости от того, что делать. Бывает и несколько дней. Смотря какая работа, какая сложность работы», - рассказал водитель-шиномонтажник с позывным «Механик».

В цехе ремонтного подразделения 36-ой армии группировки войск «Восток» уделяется самое пристальное внимание мотору, системе  охлаждения и трансмиссии. Перед началом любых работ - дефектовка. Это своеобразная постановка диагноза, какие узлы и механизмы в первую очередь требуется заменить или отрегулировать. 

«Приходит техника на ремонт. Двигатель вносят в агрегатно-моторный цех. В моторном цехе он ремонтируется. Этот двигатель я забираю, привожу сюда, устанавливаю и здесь его обкатываю», - объясняет водитель-моторист «Агрегат».

Водитель-механик с позывным «Подшипник» специализируется на ремонте двигателей. Он возвращает в строй армейские тралы, тягачи и грузовики. Говорит, что многие дефекты научился определять по  звуку.

Вместе с военными инженерами и механиками работают  представители заводов-изготовителей. Они  не только организуют доставку запчастей и расходных материалов, но и  поддерживают связь с теми, кто эту технику использует непосредственно в зоне СВО и может посоветовать, какой механизм нужно доработать. Пожелания бойцов учитываются в дальнейшей работе.

Ремонтные подразделения группировки войск «Восток» работают в конвейерном режиме, лишь изредка переводя дыхание. Ежедневно эти парни возвращают на передовую десятки единиц  автомобильной техники.

Ранее российские ремонтники восстановили поврежденный украинским дроном танк Дикий. После ремонта танк Т-80 вернулся в зону активных боевых действий.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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