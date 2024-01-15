Рембат группировки «Восток» показал восстановление армейской техники

После замены вкладышей, шатунов и поршневых колец двигатель армейского грузовика с ревом оживает. Сердце тягача механики успели «вылечить» всего за одну рабочую смену. Поломки не критичные. Однако даже мелкая неисправность в боевой обстановке может стать фатальной. «Звезда» показала кадры работы рембата в зоне СВО.

«Меняю рулевой редуктор на машине. Сейчас идёт сборка. Процесс сборки. В зависимости от того, что делать. Бывает и несколько дней. Смотря какая работа, какая сложность работы», - рассказал водитель-шиномонтажник с позывным «Механик».

В цехе ремонтного подразделения 36-ой армии группировки войск «Восток» уделяется самое пристальное внимание мотору, системе охлаждения и трансмиссии. Перед началом любых работ - дефектовка. Это своеобразная постановка диагноза, какие узлы и механизмы в первую очередь требуется заменить или отрегулировать.

«Приходит техника на ремонт. Двигатель вносят в агрегатно-моторный цех. В моторном цехе он ремонтируется. Этот двигатель я забираю, привожу сюда, устанавливаю и здесь его обкатываю», - объясняет водитель-моторист «Агрегат».

Водитель-механик с позывным «Подшипник» специализируется на ремонте двигателей. Он возвращает в строй армейские тралы, тягачи и грузовики. Говорит, что многие дефекты научился определять по звуку.

Вместе с военными инженерами и механиками работают представители заводов-изготовителей. Они не только организуют доставку запчастей и расходных материалов, но и поддерживают связь с теми, кто эту технику использует непосредственно в зоне СВО и может посоветовать, какой механизм нужно доработать. Пожелания бойцов учитываются в дальнейшей работе.

Ремонтные подразделения группировки войск «Восток» работают в конвейерном режиме, лишь изредка переводя дыхание. Ежедневно эти парни возвращают на передовую десятки единиц автомобильной техники.

Ранее российские ремонтники восстановили поврежденный украинским дроном танк Дикий. После ремонта танк Т-80 вернулся в зону активных боевых действий.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.